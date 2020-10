Roteiro de Cyberpunk 2077 surge na internet e assusta pelo tamanho

Após anos de trabalho, adiamentos e problemas internos, finalmente Cyberpunk 2077 atingiu o desejado estado de Gold, estando completamente pronto para ser distribuído a todas as plataformas em novembro. Foi então que, para comemorar o evento, o gerente de localização japonesa da CD Projekt Red, Yuki Nishio, decidiu compartilhar parte do processo criativo com o público, apresentando apenas um fragmento do roteiro do game.

E, para um título com a ambição e a imensidão do RPG, o resultado não poderia ser diferente, sendo constituído por centenas de folhas de diálogos que, ao serem colocadas em uma mesa, totalizaram quatro enormes pilhas de papeis com quase 1 metro de altura cada. Confira, abaixo, a postagem de Yuki Nishio e se surpreenda.

Segundo o membro da CDPR, o material acumulado em sua mesa é apenas parte do script em japonês de Cyberpunk 2077, sendo impossível determinar quanto de diálogo os textos apresentam ou qual o percentual do game ao qual o roteiro apresentado faz referência.

Com uma proposta de trazer uma Night City completamente viva e explorável, com inúmeras possibilidades de escolhas, diálogos, side quests e muito mais, é até normal esperar que a narrativa do game possua aproximadamente essa densidade, mas quando é visto todo — ou parte — do trabalho que a equipe da CD Projekt Red teve para desenvolver um jogo com tamanha grandiosidade, é impossível não ficar impressionado.

Cyberpunk 2077 será lançado em 19 de novembro para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.