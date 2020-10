Rubinho abandona Bibi em noitada para ajudar traficantes · .

Malandro, Rubinho (Emilio Dantas) enganará Bibi (Juliana Paes) para participar de uma operação criminosa em A Força do Querer. O garçom deixará a mulher no samba com a desculpa de que irá buscar a carteira que esqueceu em casa e não voltará mais. A mentira do genro de Aurora (Elizangela) servirá para ele conseguir atuar no transporte de um carregamento de drogas.

Na novela das nove da Globo, Rubinho mentirá para Bibi para cumprir a missão prometida aos criminosos. Primeiro ele dirá à mulher que precisará viajar a trabalho para o Tocantins. Possessiva, a estudante insistirá em ir junto, e ele fingirá que concorda com o pedido.

Na noite anterior à viagem, o casal irá a um samba, e em determinado momento ele fingirá que esqueceu a carteira. Ele chegará em casa apressado, arrumará uma mala e entrará no carro.

No caminho, Rubinho ligará para Bibi e deixará um recado. “Amor, maior perrengue. O cara do terreno ligou quando eu estava entrando em casa. Quer me encontrar agora. Está na bica de fechar outro negócio. Diz que é coisa que não pode esperar”, começará ele com sua mentira.

“Mandou levar até uma muda de roupa. Não entendi nada, mas estou aqui na porta de casa pegando um táxi, indo lá”, justificará ele. Para não deixar que Bibi desconfie de nada, ele ligará mais uma vez.

“Amor, estou ligando de novo. Mudou tudo mesmo. Estamos indo agora para a fazenda dele. Não sei direito onde é, mas diz que é aqui perto. Não vai ter mais Tocantins. É outro negócio agora que ele quer fechar”, acrescentará ele em sua história.

Todo enredo será uma invenção de Rubinho para participar de uma operação de transporte de carregamento de drogas com traficantes.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

