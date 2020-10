Rublev domina Anderson e vai às 8ªs em Roland Garros pela 1ª vez

Vindo do título do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, o russo Andery Rublev, 12º da ATP, dominou o sul-africano ex-top 10 e atual 118º, Kevin Anderson, e está nas oitavas de final de Roland Garros pela primeira vez na carreira e aguarda definição de rival.

Jogando de maneira agressiva com saque e buscando angular as bolas para ter pontos curtos, Rublev precisou de 1h34 para fechar o placar em 6/3 6/2 6/3 tendo convertido seis aces contra 13 do sul-africano, que cometeu sete duplas-faltas contra uma do russo, que disparou27 bolas vencedoras contra 22 do sul-africano, que cometeu 33 erros não-forçados contra 16 do russo.

Rublev abriu a partida forçando devolução funda e abriu 3/0 com quebra no segundo game administrando o primeiro set. Na segunda etapa, manteve o ritmo, abriu quebrando e fez 5/1 com quebra no quinto game, sem sustos fechou a parcial. Já no terceiro set, o jogo teve um início mais equilibrado, mas o russo conquistou a quebra no quinto game, aplicando bela passada e fechou o jogo , no terceiro match-point que teve, novamente rompendo o serviço do rival.

Nas oitavas de final de Roland Garros pela primeira vez na carreira, a terceira em Grand slam, Rublev encara o vencedor do jogo entre o cearense Thiago Monteiro e o húngaro Marton Fucsovics.