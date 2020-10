Ruim para os dois! Figueira e Chape ficam no empate pela Série B

No Orlando Scarpelli, Figueirense e Chapecoense protagonizaram um jogo sem graça, que terminou empatado sem gols. Com o placar, o Furacão é o 17º, com 14 pontos. O Verdão do Oeste é o vice-líder, com 26 pontos.

Na próxima rodada, o Figueirense encara o Sampaio Corrêa, fora de casa. Enquanto isso, a Chapecoense mede forças com o CRB, no Rei Pelé.

O confronto



A etapa inicial decepcionou. Os dois times deixaram o meio-campo truncado e quase não levaram trabalho aos goleiros, que assistiam o jogo.

Quando conseguiu encaixar um bom lance, o Figueirense chegou mais perto com Keké. Porém, o chute saiu fraco. Por outro lado, a Chape manteve o sistema defensivo forte e tentou assustar nos lançamentos. Sem sucesso.

Na etapa final o confronto permaneceu do mesmo jeito. Sem muitas emoções, a Chape engatou um bom lance de maneira isolada na casa dos 12 minutos. Felipe Garcia recebeu na grande área, levou para o lado e chutou. A bola passou perto do poste e saiu.

Com o Figueirense mais ‘desajustado’ na reta final do jogo, Lucas Tocantins apareceu na linha de fundo, cruzou para trás e achou Evandro. O meia pegou de primeira e Pereira salvou com a perna direita. Pouco depois, novamente Evandro, em finalização da entrada da área, exigiu boa defesa de Sidão.