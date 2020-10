Ruined King: A League of Legends Story chega aos consoles no início de 2021

A Riot Forge informou na manhã deste sábado (31) que Ruined King: A League of Legends Story chegará logo no início de 2021 para PC e consoles. O game foi anunciado no ano passado durante o The Game Awards.

Pela primeira vez a Riot vai expandir o universo de League of Legends aos consoles e para isso vai contar uma história que envolvem duas regiões de Runeterra: as Águas de Sentina e as misteriosas Ilhas das Sombras. A trama de Ruined King vai girar em torno de nomes já conhecidos do moba, como Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri e Pyke, que juntos devem enfrentar um inimigo misterioso em comum.

Estruturado no combate em turnos, o gameplay pode ser bem diferente do habitual moba, mas talvez possa ser uma excelente válvula para atrair outros públicos ao universo de LoL. “Ruined King é uma ótima forma de expandir o mundo de Runeterra tanto para jogadores novos quanto para os grandes fãs de LoL“, explica Leanne Loombe, diretora da Riot Forge.

Desenvolvido pela Airship Syndicate — estúdio responsável pela produção de Darksiders Genesis —, Ruined King será o primeiro jogo publicado pela Riot Forge e deve ganhar mais novidades em dezembro, provavelmente durante o The Game Awards 2020.

Ruined King: A League of Legends Story chega no começo de 2021 para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, através da Steam e Epic Games Store. Versões para PS5 e Xbox Series X/S também serão lançadas; usuários que adquirirem cópias tanto no PS4 quanto no Xbox One poderão atualizar gratuitamente para a nova geração.

Gostaram da surpresa? Ansiosos para ver rostos conhecidos do lolzinho nos consoles? Comente conosco na sessão de comentários abaixo!