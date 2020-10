Russell Westbrook deixa gorjeta de R$44 mil em hotel de Orlando

O astro do Houston Rockets Russell Westbrook mostrou seu lado generoso aos funcionários do hotel Grand Floridian, em Orlando. A estrela do basquete deixou uma gorjeta de oito mil dólares (cerca de R$44 mil) aos funcionários que o atenderam durante o período em que esteve na “bolha” criada para proteger os atletas da NBA do Covid-19. A informação foi veiculada pelo programa de TV norte-americano “Dallas Morning News”, nesta quarta-feira.

Westbrook declarou ao portal “Bleacher Report”, que os jogadores foram “muito bem cuidados” e confirmou a notícia. Ele acrescentou ainda que ” Isso foi a coisa certa e que gosta de fazer o que é correto”. Segundo o “Morning News”, os funcionários relataram que ele deixou o quarto em que estava hospedado “praticamente impecável”.

O ídolo dos Rockets e os demais companheiros de elenco passaram quase dois meses no hotel. Eles foram os últimos a ficarem hospedados no local depois de eliminarem o Oklahoma City Thunder na primeira fase dos playoffs da NBA. A franquia do Texas caiu para o Los Angeles Lakers, há três semanas.