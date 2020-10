Rússia marca nos acréscimos, mas é derrotada pela Suécia em amistoso

Em amistoso internacional, a Suécia derrotou a Rússia, fora de casa, por 2 a 1. Isak e Johansson garantiram o triunfo da equipe sueca, enquanto Sobolev descontou nos acréscimos.

MOSTROU SERVIÇO

Sobolev entrou no início do segundo tempo. O atacante do Spartak Moscou subiu no escanteio e marcou o único gol russo da partida.

DEU SORTE

Aos 28 minutos do segundo tempo, Johansson balançou as redes. Ele cortou para dentro e chutou, mas contou com uma desviada no marcador, que acabou tirando as chances de defesa do goleiro Dzhanaev.

SEM ALGUNS CONHECIDOS

Pelo lado da Rússia, Cheryshev começou a partida no banco, mas entrou no lugar de Mário Fernandes. Pelo lado da Suécia, Olsen, Forsberg e Lindelof sequer atuaram no jogo.