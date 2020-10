Ruy chuta o balde e deixa família em choque com decisão · .

Apaixonado, Ruy (Fiuk) decidirá encarar qualquer obstáculo para ficar com Ritinha (Isis Valverde) em A Força do Querer. Sem medo da reação da família, o playboy chutará o balde e aparecerá com a “sereia” em sua casa para contar sua decisão: ele irá se casar com a nortista, o que deixará Joyce (Maria Fernanda Cândido) em choque na novela das nove da Globo.

Ruy ganhará o perdão de Cibele (Bruna Linzmeyer) e mesmo assim não irá se casar com a patricinha. O rapaz não se comoverá com a atitude da então noiva, de perdoar sua traição e engravidar outra, e nem terá a reação esperada por ela e pela família,

“Pode até ser que eu me arrependa de estar te dando essa chance! Também pode ser que não. Como é que eu vou saber se não tentar?”, dirá a filha de Dantas (Edson Celulari) ao conversar com o noivo. Sem conseguir esboçar nenhuma reação, Ruy continuará ouvindo o desabafo de Cibele, que o encherá de perguntas sobre o que aconteceu entre ele e Ritinha.

“Nós vamos nos casar, Ruy! Não quero segredos, não quero nada mal explicado entre a gente. Prefiro ficar sabendo tudo de uma vez pra nunca mais ter que perguntar nada pra você”, justificará ela.

O filho de Eugênio (Dan Stulbach) tentará mudar de assunto sem dar muitos detalhes sobre os momentos do romance com a “sereia”. “Não sei, mesmo. Nem tudo a gente sabe explicar o motivo”, desconversará ele.

O casal será interrompido por Joyce, que pegará Cibele para falar sobre os preparativos do casamento deles. O rapaz sairá de cena e ficará pensando em uma forma de terminar a relação.

Enquanto isso chegará aos ouvidos de Ritinha que Ruy e Cibele se entenderam. Chateada, a moça fugirá sem rumo. Ao saber do sumiço da filha de Edinalva (Zezé Polessa), ele sairá percorrendo as praias e a encontrará. “Sabia que se tu me quisesse tu me achavas!”, afirmará a ex de Zeca (Marco Pigossi).

“E se eu não quisesse?”, perguntará Ruy. “Égua, eu que não ia ficar atrás! Só tô aqui até agora porque desde lá de Parazinho eu sei que tu me queres!”, afirmará a morena.

Ruy confirmará os pensamentos da menina e dirá que a quer muito. Apaixonado e decidido, ele aparecerá em sua casa, de mãos dadas com Ritinha e declarará: “Vou me casar com ela”, o que deixará Joyce em choque.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.