Ruy pira de medo, comete crime e sofre acidente de moto · .

Ruy (Fiuk) vai pirar nos próximos capítulos de A Força do Querer. O playboy será avisado por Amaro (Pedro Nercessian) que Cibele (Bruna Linzmeyer) terá ido à casa de praia onde o galã da novela das nove esconde Ritinha (Isis Valverde). Ele sairá em disparada para evitar que a noiva descubra a traição. Desesperado, o personagem de Fiuk roubará uma moto e causará um acidente de trânsito.

As cenas serão exibidas na próxima sexta-feira (9) na trama de Gloria Perez. Cibele sumirá durante algumas horas e preocupará parte dos personagens do folhetim. Apesar do mistério, Amaro conseguirá arrancar algumas informações do paradeiro da moça com Anita (Lua Blanco).

“Ai, Amaro… Eu prometi não falar! Tá bom, ela desligou o celular mesmo! Foi passar o dia lá naquela sua casinha de praia!”, responderá a loira, despreocupada. O esconderijo à beira-mar é onde Ruy terá deixado Ritinha.

O amigo de Ruy (Fiuk) ficará chocado com a revelação e mandará uma mensagem ao filho de Eugênio (Dan Stulbach) para alertá-lo que a funcionária da C.Garcia está prestes a descobrir a existência da “sereia”.

Corrida contra o tempo

O filho de Joyce (Maria Fernanda Cândido) estará provando o seu terno para o casamento quando receberá o recado. O playboy sairá de casa em disparada, e a dondoca não entenderá nada. “Que é isso, Ruy! Pra onde você está indo? Ruy! Vem cá!”, gritará a mãe de Ivana (Carol Duarte).

O desespero do amante de Ritinha será tão grande que o moreno cometerá um crime para conseguir chegar o mais rápido possível no cafofo da “sereia”. Ele roubará a moto de um vizinho do condomínio.

Desnorteado com a possibilidade de ser pego no flagra, o moreno acelerará de moto pelas ruas do Rio de Janeiro. Ruy não verá que um veículo terá atravessado o seu caminho e baterá no capô do carro. Ele cairá no chão desacordado e não conseguirá evitar o encontro de sua noiva com a amante.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem.

