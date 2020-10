S Pen do Galaxy Fold 3 pode trazer nova tecnologia

A Samsung deve realizar mudanças na S Pen, a caneta Stylus utilizada em celulares da linha Galaxy Note. Segundo especulações, a empresa deve adotar uma nova tecnologia para o acessório e o modelo atualizado deve aparecer com o Galaxy Fold 3, celular dobrável que pode ser lançado pela companhia futuramente.

De acordo com a empresa UBI Research, principal fonte do rumor, a Samsung teve problemas em fazer a S Pen funcionar com o Galaxy Fold 2. Por causa da tecnologia utilizada no acessório em sua edição atual, a empresa não conseguiu lançar o dobrável com uma caneta Stylus.

Galaxy Z Fold 2Fonte: Pocket Lint

A edição atual do dispositivo é feita com tecnologia de ressonância eletromagnética (EMR). Enquanto o padrão funciona com os aparelhos da linha Galaxy Note e é barato de fabricar, a caneta teria gerado problemas ao trabalhar com o painel do Fold2, que utiliza um vidro ultrafino flexível.

Mais precisão

Para tentar contornar os problemas, a Samsung estaria desenvolvendo uma nova versão da S Pen baseada em uma solução eletrostática ativa (AES). Além de evitar incompatibilidade com o Fold 3, a novidade também corrigiria alguns problemas do EMR, trazendo mais precisão para a caneta Stylus.

Fonte: GSM Arena

Além de mudar a S Pen, a Samsung também deve adaptar o display do Fold 3 para comportar a tecnologia. Segundo a Ubi Research, o painel flexível utilizado no celular será mais grosso (de 30 para 60 micrômetros) para aguentar a pressão da nova caneta Stylus e não sofrer com problemas de durabilidade.

Até o momento, a Samsung não comentou oficialmente sobre o assunto, mas a tecnologia AES deve ganhar mais espaço no mercado mobile. Além da fabricante dos Galaxy, a LG estaria trabalhando em telas que funcionam com o padrão, o que pode trazer a novidade para mais smartphones futuramente.