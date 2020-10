Sabrina Carpenter vai estrelar novo Alice no País das Maravilhas na Netflix · .

Estrela de Dançarina Imperfeita (2020), comédia romântica de sucesso da Netflix, Sabrina Carpenter foi confirmada no elenco de Wonderland, novo longa do serviço de streaming. A produção será um musical e é descrita como uma versão contemporânea de Alice no País das Maravilhas (1865), clássico da literatura escrito por Lewis Carroll (1832-1898).

De acordo com a revista The Hollywood Reporter, Sabrina também atuará como produtora do filme. A publicação ainda diz que o nome da atriz como protagonista sempre foi cogitado porque muitos integrantes da produção de Dançarina Imperfeita também trabalharão no novo longa.

Segundo a revista, apesar de mais detalhes não terem sido divulgados, o filme se passará nos dias atuais e girará em torno de um festival de música intitulado Wonderland.

A escolha de Sabrina para atuar no musical não surpreende, já que ela está em alta na plataforma após estrelar a comédia romântica ao lado de Jordan Fisher. Paralelo à sua jornada em Hollywood, a atriz de 19 anos ainda mantém uma carreira estável como cantora. Ela também já integrou o elenco da adaptação musical de Meninas Malvadas (2004) para a Broadway.