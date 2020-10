Sackboy: A Big Adventure fará você ter “diferentes sensações” no DualSense

Como um título de estreia que se propõe a explorar os recursos do PS5, Sackboy: A Big Adventure fará grande proveito do DualSense, o controle do aparelho, um aparato que vai expandir nossas sensações táteis para além da vibração tradicional.

De acordo com Ned Waterhouse, diretor-criativo do jogo, o jogador terá diferentes sensações ao segurar o joystick enquanto joga. “Você vai experimentar diferentes texturas nos mundos e fases de Sackboy. Ao pisar em algum lugar, o jogador sentirá diferenças no háptico do DualSense”, disse o artista em bate-papo do qual o Voxel participou.

Nessa mesma ocasião ele também revelou alguns dos temas presentes nos 5 mundos do jogo – e, com base nisso, podemos ter uma noção das sensações que o jogador terá ao usar o controle do PS5.

–Fonte: PlayStation/Divulgação

“Floresta, espaço, mar…Sackboy terá vários ambientes com temas diferentes para explorar. Há cinco mundos principais no jogo. Cada vez que você desbloqueia um, múltiplas fases são liberadas”, contou.

SSD e fidelidade gráfica

Sackboy: A Big Adventure será lançado para PS5 e PS4. Naturalmente, o DualSense não será a única vantagem do console de nova geração da Sony: o SSD terá suas “capacitações usadas”, nas palavras do diretor, incluindo tempo de carregamento ultraveloz e maior fidelidade gráfica.

“O jogo vai plenamente usufruir dos benefícios do SSD do PS5 e também terá gráficos com maior fidelidade no console, além do DualSense. Essas serão as principais diferenças em relação à versão de PS4”, explicou.

–Fonte: PlayStation/Divulgação

Cross-play confirmado

Por outro lado, Sackboy: A Big Adventure terá cross-play entre PS4 e PS5 para o modo cooperativo, que pode ser jogado em até 4 pessoas.

“É um jogo sobre o Sackboy. Pode ser apreciado como single-player, mas é ótimo cooperativamente. Criamos as fases para que possam ser finalizadas em 4 jogadores”, reforçou Ned. O aspecto cooperativo do game poderá ser desfrutado online e localmente.

Sackboy: A Big Adventure será lançado junto com o PlayStation 5, em 12 de novembro deste ano. Ambos aportam no Brasil no dia 19 do mesmo mês. O título também terá versão para PS4. Como estão suas expectativas? Escreva logo abaixo, no campo reservado aos comentários.