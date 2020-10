Sackboy: A Big Adventure ganha trailer oficial de história; confira

A Sony divulgou um novo trailer de Sackboy: A Big Adventure, apresentando sua história principal e diversas outras novidades que estarão presentes no game. O título, desenvolvido pela Sumo Digital, levará a clássica franquia Little Big Planet para um universo mais denso e cheio de cores, contando com mecânicas de plataforma e action-adventure.

Em A Big Adventure, o divertido Sackboy irá se juntar com seus amigos, os Cavaleiros Tricotados, para derrotar o poderoso Vex, que ameaça transformar o planeta através de uma máquina chamada de Conversor. Dessa forma, os jogadores irão se unir em campanhas solo ou cooperativa para eliminar os perigos e as enormes criaturas que se aliaram ao mal, ao mesmo tempo que devem saltar os outros cavaleiros das garras do vilão.

No trailer, é possível observar diversos elementos que estarão presentes no game, que irá contar com ambientações e uma jogabilidade no estilo Pupeteer. Muitos desafios de plataforma estarão esperando em diversos locais, repletos de obstáculos e inimigos que deverão ser destruídos com as várias habilidades de Sackboy.

Além disso, o modo cooperativo online para até quatro pessoas acrescentará uma dinâmica interessante de jogo, com os personagens ajudando a transportar pesos, alcançar pontos de difícil acesso e interagir com elementos estrategicamente posicionados durante as fases.

Sackboy: A Big Adventure será lançado em 12 de novembro como um dos títulos de lançamento do PlayStation 5. O game também irá chegar ao PS4, e jogadores que o adquirirem na atual geração terão upgrades gratuitos para a nova.