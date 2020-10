Sackboy A Big Adventure: saiba quanto tempo o jogo dura com e sem os 100%

Com ar leve e despretensioso, Sackboy: A Big Adventure parece ser um daqueles jogos que exploram a magia de lançamento de um console, sem jamais se esquecer da responsabilidade que tem para oferecer conteúdo e valor aos jogadores que optarem pela aquisição do título.

Ciente disso, o diretor-criativo Ned Waterhouse, em bate-papo do qual o Voxel participou, garantiu que o mascote tem tudo para dar um bom pontapé inicial nessa fase embrionária do ciclo de vida do PS5, buscando equilíbrio entre ser desafiador e acessível.

Em cima disso vem aquela perguntinha que todos adoramos fazer: quanto tempo dura essa jornada? E a quem almeja cumprir os 100%? “Para quem seguir a rota principal, 10 horas. Já os completacionistas vão levar muito mais”, respondeu o artista à pergunta do Voxel, deixando em aberto o tempo estimado aos exploradores sedentos por cada migalha de conteúdo.

–Fonte: PlayStation/Divulgação

“Preparamos muito conteúdo, incluindo uma batelada de recompensas para quem dominar as fases e cumprir tudo que elas exigem, como encontrar todos os segredos e não morrer. Você ganha, por exemplo, skins customizadas, entre outras coisas. Há muitos extras”, relatou o diretor.

Mundos e fases em diversos temas

Ned também antecipou algumas das características que vão ilustrar e tematizar as fases em diferentes camadas. Seguindo uma estrutura típica da cartilha de aventura/plataforma em 3D, Sackboy: A Big Adventure terá estágios separados por 5 mundos – cada qual com sua quantidade de níveis.

“Floresta, espaço, mar…Sackboy terá vários ambientes com temas diferentes para explorar. Há cinco mundos principais no jogo. Cada vez que você desbloqueia um, múltiplas fases são liberadas”, contou.

–Fonte: PlayStation/Divulgação

A busca por harmonia entre dificuldade e facilidade também é uma meta do estúdio Sumo Digital. “O grau de desafio é algo ao qual estivemos muito atentos. Pessoas de todos os níveis podem chegar e jogar, mas estamos cientes dos jogadores que querem desafios, sabemos que há uma base hardcore. Tentamos atingir um equilíbrio”, pontuou o artista.

Sackboy: A Big Adventure será lançado junto com o PlayStation 5, em 12 de novembro deste ano. Ambos aportam no Brasil no dia 19 do mesmo mês. O game também terá versão para PS4.

