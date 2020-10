Saiba as transmissões da ESPN e Fox Sports na semana 6 da NFL

A semana 5 da NFL terminou em um peculiar jogo de terça-feira, vencido pelos Titans por 42 a 16, em duelo com os Bills, mas já estamos de olho mesmo na jornada 6 da liga. Infelizmente, dessa vez não teremos o tradicional Thursday Night Football, o jogo de quinta-feira. Teremos que esperar até domingo para ver a bola oval voar. E, se tudo der certo, serão sete jogos transmitidos pelos canais ESPN e Fox Sports.

O grande destaque vai para o encontro entre Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers, no domingo, às 17h25 (de Brasília). Será mais uma oportunidade de apreciar o embate entre Tom Brady e Aaron Rodgers, dois QBs rumo ao Hall da Fama.

Teremos ainda vários confrontos divisionais transmitidos. Os Steelers vão encontrar os embalados Browns, enquanto os Dolphins recebem os zerados Jets. Outro clássico de destaque fica por conta do Sunday Night Football envolvendo Los Angeles e San Francisco 49ers.

Na segunda, a semana 6 será finalizada com mais duas transmissões. A primeira às 18h, com o Kansas City Chiefs tendo como rival o Buffalo Bills. E para fechar, no Monday Night Football, os Cowboys, sem Dak Prescott, recebem o Arizona Cardinals de Kyler Murray, DeAndre Hopkins e Larry Fitzgerald.

Veja abaixo as transmissões:

​Domingo (18/10)

14h – Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers (ESPN / Watch ESPN)

14h – Baltimore Ravens @ Philadelphia Eagles (ESPN2 / Watch ESPN)

17h – New York Jets @ Miami Dolphins (Fox Sports)

17h25 – Green Bay Packers @ Tampa Bay Buccaneers (ESPN / Watch ESPN)

21h15 – Los Angeles Rams @ San Francisco 49ers (ESPN / Watch ESPN)

Segunda-feira (19/10)

18h – Kansas City Chiefs @ Buffalo Bills (ESPN / Watch ESPN)

21h15 – Arizona Cardinals @ Dallas Cowboys (ESPN / Watch ESPN)