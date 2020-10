Saiba como assistir ao show ao vivo e online · .

O 40° Tributo Anual a John Lennon (1940-1980) começará nesta sexta (9), às 20h (horário de Brasília), e só terminará na terça (13), à 1h. A data de início da apresentação é em homenagem ao aniversário do cantor, que completaria 80 anos em 2020. O show será realizado em formato virtual em função da pandemia da Covid-19, e a transmissão será feita pelo site oficial do projeto. Basta se cadastrar e assistir.

Este ano o show terá participação de Patti Smith, Jackson Browne, Joan Osborne e outros artistas. O programa incluirá apresentações inéditas de tributos anteriores, além de novas apresentações de clássicos do músico e dos Beatles.

O evento apoia o The John Lennon Real Love Project (Projeto John Lennon de Amor Verdadeiro, em tradução livre), programa que oferece curso gratuito de composição de letras de músicas em Nova York. A ação é voltada para crianças que perderam um parente para o câncer ou para adultos que sobreviveram à doença.

“Por 40 anos, o Teatro Within tem lembrado John com seu sincero Tributo Anual, ao mesmo tempo em que teve um poderoso impacto positivo com seu programa musical para pessoas afetadas pelo câncer. Que maneira maravilhosa de honrar John e seus valores mais elevados”, comemorou Yoko Ono, ativista e ex-mulher de Lennon.

Confira o teaser do 40° Tributo Anual a John Lennon: