Saiba como assistir ao show ao vivo no YouTube · .

Arnaldo Antunes fará uma apresentação online neste sábado (3), a partir das 19h (horário de Brasília), diretamente do teatro do Sesc Pompeia, em São Paulo. O cantor estreará O Real Ao Vivo, show que corresponde ao seu 18º álbum de estúdio, chamado de O Real Resiste e lançado há oito meses. A transmissão poderá ser acessada no canal do YouTube do cantor.

O artista estará acompanhado apenas do pianista Vitor Araújo, e o repertório contará com versões intimistas de canções como De Outra Galáxia, Na Barriga Do Vento e Termo Morte. Além das faixas novas, clássicos que marcaram a carreira do cantor também vão compor o setlist. Vilarejo, O Pulso e Meu Coração são alguns exemplos de o que o público pode esperar desta noite.

Arnaldo Antunes usou as redes sociais para perguntar aos seguidores qual música eles estavam mais ansiosos para ouvir na formação voz e piano . Algumas das mais pedidas foram Contato Imediato, Alta Noite e Socorro.

Confira um trecho do ensaio para o show O Real Ao Vivo: