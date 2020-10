Saiba como assistir ao show ao vivo no YouTube · .

Leonardo fará um novo show online neste sábado (10), a partir das 18h (horário de Brasília). A live, batizada de Aqui Em Uberlândia, terá a participação da dupla Luiza e Maurílio e do DJ Eme. A transmissão, que acontecerá diretamente de Minas Gerais, poderá ser acessada no canal oficial do cantor no YouTube.

O repertório da apresentação incluirá sucessos de todas as fases da carreira do sertanejo, que ao longo da quarentena já se apresentou com outros colegas da música, como Jorge & Mateus, Bruno & Marrone e Eduardo Costa.

Os hits mais recentes, como Inamorável e Pode Sumir, ficarão por conta de Luiza e Maurílio. DJ Eme, por sua vez, trará música eletrônica para o setlist da live, que terá duração de oito horas.

Em seu Instagram, Leonardo perguntou aos seguidores qual canção não poderia faltar neste sábado. Esse Alguém Sou Eu, Um Sonhador e Não Olhe Assim foram as mais pedidas pelos fãs.

Assista, a partir das 18h, a live Aqui Em Uberlândia: