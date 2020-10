Saiba como assistir ao show ao vivo no YouTube · .

Gusttavo Lima fará um novo show online neste sábado (17), a partir das 17h (horário de Brasília). O cantor foi contratado por uma empresa do ramo de alimentos para realizar a live, intitulada de O Embaixador no Agronegócio. A transmissão acontecerá diretamente de Sorriso, no Mato Grosso, e poderá ser acompanhada no canal oficial do artista no YouTube.

No Instagram, a empresa responsável pela contratação do sertanejo fez uma publicação prometendo que a apresentação terá muita emoção e explicou que a cidade matogrossense foi escolhida para a live por ser a capital brasileira do agronegócio. “Gusttavo Lima de um jeito que você nunca viu”, avisou.

No repertório estarão os maiores sucessos do cantor, que se separou recentemente de Andressa Suita. Nasexta (16), o mineiro lançou, com Jonas Esticado, a música Ele Não Tem, que fala sobre uma relação que perdeu o amor.

Confira o vídeo oficial da música Ele Não Tem: