Saiba como assistir ao show ao vivo no YouTube · .

Marília Mendonça fará uma nova live neste sábado (17), a partir das 20h (horário de Brasília). O show online, chamado de Vem Aí, terá clima de saudade e vai levar os fãs da cantora de volta para 2015, ano em que foi lançado seu primeiro DVD, gravado em Goiânia. A transmissão poderá ser acompanhada no canal oficial do YouTube da rainha da sofrência.

“E se você pudesse voltar para uma época extremamente feliz e saudosa da sua vida? Pra onde você voltaria?”, perguntou a artista em sua página no Facebook, antes de contar detalhes da apresentação para os seguidores.

“Como eu sei que vocês são apegados ao primeiro DVD, eu preparei uma live especialmente pra vocês, com todas as primeiras músicas que eu gravei, composições inéditas e composições regravadas também”, explicou a loira.

Em seu perfil no Twitter, Marília respondeu algumas perguntas e contou que até a roupa que usará neste sábado será inspirada no figurino do trabalho de 2015. Já ao ser questionada sobre as participações especiais do show online, a cantora deu uma resposta, segundo ela, “conceitual”.

“Relevância gigantesca nas mais tocadas do ano em que foi gravado o primeiro DVD”, respondeu, dando dica de quem estará com ela na live.

Entre as canções mais pedidas pelo público para a apresentação desta noite, estão Infiel, Sentimento Louco e Entre Quatro Paredes.

Confira, a partir das 20h, a live de Marília Mendonça: