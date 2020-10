Saiba como usar GPS Fake em Android e iOS

Comumente, o GPS de um celular é programado para ser o mais preciso possível. No entanto, isso pode atrapalhar em alguns momentos quando a pessoa quer sair sem ser localizada.

Existem aplicativos que podem ajudar nessa tarefa de forjar uma localização falsa para o GPS, e neste tutorial explicamos como utilizá-los. Confira!

Passo 1

Em seu celular Android, vá até a Play Store e procure o aplicativo Fake GPS Location – GPS Joystick. Ao encontrá-lo, basta instalar.

Passo 2

Quando abrir o app de GPS Fake, serão dadas algumas opções para que você saiba por onde começar. Entre elas, basta escolher a terceira: definir localização.

Fonte: Editado

Passo 3

Feito isso, uma nova parte da página será mostrada. Agora, basta localizar o texto “clique aqui para abrir o mapa”, que está destacado em azul, e tocar nele.

Fonte: Editado

Passo 4

Quando a tela do mapa é mostrada, clique no botão azul que diz “iniciar”. Com isso, você será levado até as configurações do aparelho para permitir que o GPS Fake possa se sobrepor aos outros aplicativos. Permita o acesso e volte ao mapa.

Fonte: Editado

Passo 5

Aperte novamente em iniciar e veja que é preciso, dessa vez, ativar a localização Mock. Para isso, é necessário ir até as configurações do celular no modo desenvolvedor e procurar o menu “sobre” e, em seguida, “selecionar app de local fictício”. Toque nela.

Fonte: Editado

Passo 6

Agora, é preciso apenas selecionar a opção “GPS JoyStick” para que o GPS Fake possa ser usado tranquilamente. Volte para o aplicativo na tela do mapa.

Fonte: Editado

Passo 7

Por fim, é hora de procurar a localização específica que você quer que as outras pessoas vejam. É importante ressaltar que pode demorar um pouco até que a atualização falsificada funcione; além disso, é fundamental que você escolha a localização certa para não ter problemas.

Fonte: Editado

GPS Fake no iPhone

Para usar GPS Fake no iPhone, o processo é um pouco mais complicado e precisa da ajuda de um computador. Nele, é preciso baixar o iTools e procurar a opção “localização virtual”.

Agora, especifique a localização falsa que você quer escolher e aperte “enter”. Feito isso, procure a nova opção “mover para cá” que o iTools vai oferecer como forma de confirmar que o aparelho, supostamente, moveu-se para um novo lugar. Com isso, uma nova localização será mostrada para qualquer pessoa que busque o seu iPhone.

Usar GPS Fake no Android e no iOS é simples e pode ser útil em diversas situações.