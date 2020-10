Saiba onde assistir ao duelo entre Flamengo e Athletico neste domingo

Embalado após a goleada no meio de semana contra o Independiente Del Valle pela Libertadores, o Flamengo irá receber o Athletico-PR no Maracanã neste domingo, às 16h, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

A partida, que será no Rio de Janeiro, será transmitida pela Rede Globo na TV aberta para quase todas as praças da emissora. Além disso, a partida também será exibida pela internet através do site da emissora por conta de um imbróglio. O LANCE! trará os lances da partida em tempo real.

O Athletico não fechou os direitos de transmissão com a Rede Globo para o pay-per-view. Portanto, vem transmitindo seus jogos através do Furacão Play, serviço de streaming próprio do clube, enquanto trava uma batalha judicial contra a emissora carioca.

O estado do Paraná não terá transmissão pela TV, já que a praça foi bloqueada pela Globo por conta do imbróglio contratual entre o canal e o clube.