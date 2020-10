Saiba onde assistir ao GP de Eifel ao vivo na TV e online · .

O Grande Prêmio de Eifel de Fórmula 1 acontece às 9h10 (horário de Brasília) deste domingo (11). A transmissão ao vivo será da Globo, do Globoplay e do Globoesporte.com. Já o treino para definir o grid de largada começa às 10h de sábado (10), com exibição no SporTV2. Para ver online, o fã de automobilismo pode recorrer ao SporTV Play, disponível via site e em aplicativos para dispositivos móveis.

A corrida, que acontece na Alemanha, será narrada por Everaldo Marques. Ao lado do locutor, Luciano Burti e Felipe Giaffone estarão nos comentários. As reportagens serão de Mariana Becker, que voltará ao circuito de Nürburgring, onde cobriu sua primeira prova da categoria.

Para ver o GP no Globoesporte.com, não é necessário ter uma assinatura do SporTV nem do Globoplay. Basta fazer o login gratuito, e a transmissão será disponibilizada.

No sábado, serão exibidos no SporTV2 o treino livre (que começa às 6h) e o classificatório (às 9h). O streaming do canal pode ser usado apenas pelos clientes do serviço na TV –não é possível comprá-lo à parte. Após o download no celular ou no tablet, basta fazer o login com os dados da respectiva operadora de TV paga.

O treino que vai definir a classificação para o circuito de Nürburgring terá narração de Sergio Mauricio, com comentários de Luciano Burti (por vídeo) e Rafael Lopes e reportagens também de Mariana Becker.

O Grande Prêmio de Eifel é a décima prova da temporada 2020. Com 205 pontos e oito pódios, Lewis Hamilton, da Mercedes, lidera a classificação de pilotos. O inglês é seguido por Valtteri Bottas (161 pontos), Max Verstappen (128 pontos), Lando Norris (65 pontos) e Alexander Albon (64 pontos).

O pódio do GP da Rússia, realizado no último dia 27, foi formado por Valtteri Bottas, Max Verstappen e Lewis Hamilton, em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Fórmula 1 ao vivo

Veja abaixo a agenda da Fórmula 1 ao vivo no sábado (10) e no domingo (11), e saiba onde assistir na TV e online:

Sábado

7h – Treino livre – SporTV e SporTV Play

10h – Treino de classificação – SporTV e SporTV Play

Domingo

9h10 – Globo, Globoplay e Globoesporte.com