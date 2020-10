Saiba onde assistir às Eliminatórias ao vivo · .

Após a paralisação do futebol por conta da pandemia, a Seleção Brasileira volta a entrar em campo depois de praticamente um ano sem jogar. Nesta sexta-feira (9), às 21h30, os comandados do técnico Tite enfrentam a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa de 2022. O jogo ao vivo e online terá transmissão do Grupo Globo.

A competição tem uma novidade nos direitos de exibição. Ao contrário de temporadas anteriores, quando uma emissora acertava com a Conmebol a compra pelo pacote total de partidas das Eliminatórias, agora é necessária a negociação com a seleção mandante.

O Grupo Globo, por exemplo, tem acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a AFA (Associação do Futebol Argentino) para mostrar os nove jogos de cada uma das respectivas seleções em casa.

Hoje (9), como a “amarelinha” enfrenta a Bolívia na Neo Química Arena, em São Paulo, o duelo vai passar na Globo. A partida dos brasileiros contra o Peru na próxima terça (13) ainda não está confirmada nos canais da emissora, mas será exibida no EI Plus, plataforma de streaming da Turner que comprou oito jogos das duas primeiras rodadas das Eliminatórias.

Já os duelos contra Uruguai, Paraguai, Colômbia, Chile, Equador, Bolívia e Venezuela fora de casa ainda são uma incógnita.

O confronto desta noite marca a estreia da Seleção Brasileira na competição e terá narração de Luis Roberto, com comentários de Júnior e Roger Flores na Globo, no GE e no Globoplay. Paulo César de Oliveira comanda a Central do Apito, enquanto Edgar Alencar e Guilherme Pereira ficam nas reportagens.

Afastado dos estúdios por conta da pandemia, o titular dos jogos do Brasil, Galvão Bueno, fará participações em vídeo durante a transmissão em TV aberta.

No SporTV, Luiz Carlos Jr. comanda a equipe, com comentários de Lédio Carmona e Muricy Ramalho; Sandro Meira Ricci faz a análise de arbitragem, e as reportagens são de André Hernan.

Além de Brasil x Bolívia, a sexta-feira (9) de Eliminatórias para a Copa do Mundo tem Colômbia x Venezuela, que vai passar apenas no EI Plus.