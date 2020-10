Saiba onde assistir Atlético-MG x Goiás ao vivo e online · .

Válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o confronto entre Atlético-MG e Goiás acontece neste sábado (10), às 21h. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto para o Estado de Minas Gerais) e Premiere no pay-per-view da TV paga para todo o Brasil. Para assistir ao vivo e online, o torcedor deverá recorrer ao SporTV Play, Premiere Play ou Globoplay.

Disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, Atlético-MG x Goiás terá a narração de Rogério Corrêa, com comentários de Paulo César Vasconcellos (por vídeo) e Bob Faria. Rodrigo Franco será o responsável pelas reportagens da partida, e a Central do Apito estará sob o comando de Márcio Rezende de Freitas.

Os assinantes do SporTV também conseguirão acompanhar ao vivo e online pelo SporTV Play ou assinando o pacote Globoplay + Canais Ao Vivo, que sai pro R$ 42,90 no pacote anual.

Outra opção é o Premiere Play, que tem um custo mensal de R$ 79,90, e pode ser acessado pelo site ou aplicativo. Para o assinante do Premiere na TV paga, é possível usar os dados da operadora e fazer o login na versão online ou então no streaming Globoplay.

O Galo lidera o Brasileirão com 27 pontos, mas viu a diferença cair para o vice-líder Internacional ao ser derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1 na rodada passada. O Goiás tem a pior campanha do Brasileirão, com apenas nove pontos somados, e no último duelo foi superado pelo Fluminense por 4 a 2, em casa.

Futebol ao vivo

Confira a lista com todos os jogos da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo:

Sábado (10)

17h – Vasco x Flamengo – Premiere

19h – Palmeiras x São Paulo – Premiere

19h – Coritiba x Fortaleza – TNT (exceto PR) e Premiere

21h – Atlético-MG x Goiás – SporTV (exceto MG) e Premiere

Domingo (11)

16h – Fluminense x Bahia – Globo (para RJ, BA, ES, SE, AL, RN, PI, PB, CE, MA, AM, RR, RO, AC, AP, DF e a cidade de Juiz de Fora-MG) e Premiere

16h – Santos x Grêmio – Globo (para SP, RS, PR, SC, GO, TO, MT, MS, PA e PE) e Premiere

18h15 – Sport x Botafogo – SporTV (exceto PE) e Premiere

18h15 – Atlético-GO x Bragantino – Premiere

20h30 – Internacional x Athletico-PR – TNT

20h30 – Ceará x Corinthians – Premiere