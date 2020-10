Saiba onde assistir Bahia x Vasco ao vivo na TV e online · .

Bahia e Vasco entram em campo nesta quarta-feira (7), às 19h15, no estádio Roberto Santos, conhecido popularmente como Pituaçu, em Salvador, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. Para assistir ao vivo e online, o torcedor deverá recorrer ao Premiere Play.

O jogo terá narração de Jader Rocha, com comentários de Carlos Eduardo Lino (por vídeo) e Lédio Carmona. As reportagens do confronto serão de Tiago Reis, e a Central do Apito ficará sob o comando de Sandro Meira Ricci.

Para assistir, o torcedor tem como opção o Premiere Play, que tem um custo mensal de R$ 79,90 e pode ser acessado pelo site ou aplicativo. Para o assinante do Premiere na TV paga, é possível usar os dados da operadora e fazer o login na versão online ou então no streaming Globoplay.

O time comandado por Mano Menezes vem de uma derrota de 2 a 1 contra o Sport Recife. Com 12 pontos no campeontato, está ameaçado pelo rebaixamento. Já o Vasco soma 18 pontos e em seu último confronto perdeu de 4 a 1 para o Atlético- MG.

Brasileirão ao vivo

Confira a lista com os jogos da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo:

Quarta (7)

19h – Corinthians x Santos – Premiere

19h15 – Flamengo x Sport – SporTV (exceto RJ) e Premiere

19h15 – Grêmio x Coritiba – Premiere

19h15 – Bahia x Vasco – Premiere

20h30 – São Paulo x Atlético-GO – Premiere

20h30 – Goiás x Fluminense – Premiere

21-30 – Botafogo x Palmeiras – Globo (exceto MG e CE) e Premiere

21h30 – Fortaleza x Atlético-MG – Globo (somente p/MG e CE) e Premiere

Quinta (8)

19h – Athletico-PR x Ceará – TNT (exceto PR)

21h – Red Bull Bragantino x Internacional – Premiere