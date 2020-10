Saiba quais são as transmissões da semana 5 da NFL nos canais ESPN e Fox Sports

Os canais ESPN e Fox Sports divulgaram as transmissões da semana 5 da NFL. A rodada já começa na próxima quinta-feira, às 21h15, quando Tom Brady estará no horário nobre para o duelo entre Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears. A partida será disputada no Soldier Field, em Chicago, e também tem como atração Nick Foles, quarterback que superou justamente Tom Brady no Super Bowl 52, em 2018, quando Patriots e Eagles se enfrentaram em Minnesota.

No domingo, a Fox Sports segue também transmitindo a NFL e terá como atração o encontro entre Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers, às 17h25 (de Brasília). Na votação popular, o jogo escolhido pela galera para ser transmitido na ESPN foi o embate entre o Kansas City Chiefs e o Las Vegas Raiders, no domingo, às 14h.

O Sunday Night Football será entre Seattle Seahawks e Minnesota Vikings, às 21h20. Para fechar a semana 5, mais uma vez Drew Brees estará no horário nobre. New Orleans Saints e Los Angeles Chargers disputam o Monday NIght Football, às 21h15.

VEJA ABAIXO TODAS AS TRANSMISSÕES:



Quinta-feira (08/10)



21h15 – Tampa Bay Buccaneers @ Chicago Bears (ESPN / Watch ESPN)

Domingo (11/10)



14h – Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs (ESPN / Watch ESPN)

14h – Philadelphia Eagles @ Pittsburgh Steelers (Fox Sports)

17h – Miami Dolphins @ San Francisco 49ers (ESPN / Watch ESPN)

17h25 – Denver Broncos @ New England Patriots (ESPN2 / Watch ESPN)

21h15 – Minnesota Vikings @ Seattle Seahawks (ESPN / Watch ESPN)

Segunda-feira (12/10)



21h15 – Los Angeles Chargers @ New Orleans Saints (ESPN / Watch ESPN)