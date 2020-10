Saiba quando Larissa Manoela retomará trabalhos em novela da Globo · .

A estreia de Larissa Manoela nas novelas da Globo está prevista para o segundo semestre de 2021, mas a ex-estrela do SBT deve retomar seus trabalhos na nova emissora já no início do ano que vem. Ela será a protagonista de Além da Ilusão, trama que já deveria ter estreado se a pandemia do coronavírus não tivesse mudado todo o cronograma de produção.

Para evitar que muitas equipes trabalhem ao mesmo tempo nos Estúdios Globo, a emissora tem feito uma espécie de rodízio de novelas. Próxima trama das seis, Nos Tempos do Imperador, só recomeçará suas gravações em novembro –depois que Amor de Mãe já tiver rodado todas as suas cenas.

Já a equipe de Além da Ilusão, substituta de Nos Tempos, irá para o antigo Projac apenas depois que Salve-se Quem Puder tiver encerrado seus trabalhos –segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, isso ocorrerá só no início de 2021.

A trama das seis será dividida em duas fases. Na primeira, Larissa interpretará Isabela, uma jovem modista de 18 anos que será assassinada por engano ao tentar defender o marido, Davi, papel do protagonista Rafael Vitti.

Na segunda, a atriz viverá Isadora, irmã dez anos mais nova do que Isabela. Após ser preso injustamente pelo assassinato da mocinha, Davi se surpreenderá no reencontro com a cunhada, que, ao completar 18 anos, estará idêntica à sua mulher morta. Os dois personagens vão se apaixonar.

Além da Ilusão será uma novela de época que se passará em fazendas. Claudia Raia interpretará a mãe das irmãs Isadora e Isabela, que formará um triângulo com Dan Stulbach (pai das personagens de Larissa Manoela) e Thiago Lacerda, dono de uma fábrica de tecidos.