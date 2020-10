Saint-Étienne desiste da contratação do atacante M’Baye Niang

O Saint-Étienne soltou um comunicado nas redes sociais dizendo que desistiu da contratação do atacante M’Baye Niang, do Rennes. Apesar de afirmar que um acordo havia sido encontrado com o atleta e o clube, “a intervenção de muitos agentes impossibilitou a finalização da operação”, segundo a equipe alviverde.

Niang foi um dos principais jogadores do Rennes na última temporada, sendo um dos responsáveis para o clube alcançar a 3ª colocação no Campeonato Francês e uma vaga inédita para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Na última campanha, o senegalês marcou 10 gols ao longo dos 26 jogos com o time.