SAIU! CAIXA revela quando vai começar a pagar 7ª parcela do auxílio de R$300

A Caixa Econômica Federal iniciará o pagamento da 7ª parcela do auxílio emergencial de R$300 na próxima segunda-feira, 19 de outubro. De acordo com o banco, receberão o pagamento, os beneficiários do programa Bolsa Família.

O pagamento é feito conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Mães chefes de família têm direito ao valor dobrado de R$ 600.

Na segunda-feira (19), vão receber o benefício da 7ª parcela quem tem o NIS final igual a 1. Na terça (20), recebem os que têm NIS igual a 2, e assim por diante, até chegar o dia 30 de outubro, quando serão feitos os pagamentos para os que têm NIS final igual a “0”.

Calendário da 7ª parcela de R$ 300

19 de outubro – NIS de final 1

20 de outubro – NIS de final 2

21 de outubro – NIS de final 3

22 de outubro – NIS de final 4

23 de outubro – NIS de final 5

26 de outubro – NIS de final 6

27 de outubro – NIS de final 7

28 de outubro – NIS de final 8

29 de outubro – NIS de final 9

30 de outubro – NIS de final 0

Pagamentos dos demais

O Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, divulgou o calendário completo de todas as parcelas do auxílio emergencial. Agora está oficializado o cronograma de datas de recebimento do benefício.

De acordo com o comunicado:

Os depósitos em poupança digital terminam em 29 de dezembro;

Os saques e transferências vão até 27 de janeiro de 2021.

De acordo com o publicado na portaria, o Ministério confirma que nem todos os brasileiros receberão as quatro parcelas extras de R$ 300. Quanto antes o beneficiário começou a receber o auxílio, mais parcelas ela receberá até o final do ano.

O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.

Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.