Saiu! NOVO concurso do Ministério da Economia abre 39 vagas! Até R$6.130

Grande edital publicado. O Ministério da Economia publicou nesta sexta-feira, 09 de outubro, o seu novo edital de concurso para preenchimento de 39 vagas temporárias. De acordo com o edital publicado, as oportunidades são para atuação em Brasília, no Distrito Federal.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) tem a responsabilidade do certame. As vagas abertas foram para níveis superior, nas áreas de Direito (37 vagas) e Arquivologia (duas).

Em ambos os casos, além da graduação na área, os candidatos devem ter experiência profissional superior a três anos, em organizações públicas ou privadas na área de atuação, ou título de pós-graduação, mestrado ou doutorado.

Os aprovados na seleção vão contar com salários de R$6.130, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. De acordo com a portaria autorizativa do certame, os aprovados atuarão até 1º de dezembro de 2022, quando o prazo de validade do contrato será encerrado.

Vagas

De acordo com o texto, os profissionais contratados vão desenvolver atividades técnicas especializadas no âmbito da Comissão Especial de Extintos Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima (CEEXT) do Ministério da Economia.

As vagas do edital do Ministério da Economia serão oferecidas para atividades técnicas de complexidade intelectual, de nível superior. As oportunidades serão para ingresso nas seguintes áreas:

Direito (37 vagas); e

Arquivologia (02).

De acordo com o aval, os aprovados no processo seletivo irão atuar até 1º de dezembro de 2022, quando o prazo de validade do contrato será encerrado.

Você Pode Gostar Também:

As admissões vão depender de prévia aprovação em processo seletivo simplificado. Além disso, as contratações somente vão ser formalizadas mediante disponibilidade de dotações orçamentárias específicas.

Inscrição e Provas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 14 de outubro e 18 horas do dia 19 de outubro, no site do Cebraspe. A taxa de inscrição custa R$100.

Os inscritos no concurso deverão ser avaliados por provas objetivas e títulos. O exame está previsto para o dia 8 de novembro, em locais e horários que serão divulgados no dia 04 do mesmo mês. As provas serão aplicadas em Brasília (DF), com três horas e meia de duração.

De acordo com o edital, a prova terá 120 questões, no modelo “certo” ou “errado”. Serão 70 perguntas de Conhecimentos Específicos e 50 de Conhecimentos Gerais, sendo eles:

Língua Portuguesa;

Ética na Administração Pública e Legislação; e

Noções de Informática.

De acordo com o edital, o candidato será aprovado na prova objetiva caso tenha nota igual ou superior a dez pontos em Conhecimentos Gerais, a 21 pontos na parte Específica e a 36 pontos no conjunto das provas.

O exame de títulos ainda não tem data definida. Após a publicação do resultado final, o concurso Ministério da Economia vai ter validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

VEJA O EDITAL