Salah, do Liverpool, dá R$ 720 a sem-teto, o ‘salva’ de ataques e dá bronca: ‘Podem ser vocês amanhã’

Mohamed Salah deu um belo exemplo fora das quatro linhas. Ao ver o sem-teto David Craig, 50 anos, ser importunado por alguns homens em um posto de gasolina, o astro Liverpool desceu do carro e resolveu intervir.

Ele deu uma bronca no grupo, foi até o caixa eletrônico e depois entregou uma nota de dinheiro ao sem-teto.

