Sampaio Corrêa bate Botafogo-SP em duelo direto para fugir da zona de rebaixamento

Em um confronto direto para fugir da zona de rebaixamento, o Sampaio Corrêa venceu o Botafogo-SP na noite deste domingo, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio Castelão, com gols marcados por Caio Dantas e Diego Tavares, o time maranhense ganhou por 2 a 0.

Com 17 pontos, o Sampaio Corrêa sobe para o 14º posto e volta a campo para enfrentar o Paraná às 20h30 (de Brasília) do próximo domingo, no Estádio Durival de Britto. Já o Botafogo-SP, com os mesmos 14 pontos, figura no 16º posto e pega o América-MG às 19h15 de sexta-feira, no Santa Cruz.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Pimentinha fez bela jogada individual pelo lado direito da grande área e finalizou. Caio Dantas desviou de cabeça e colocou o Sampaio Corrêa em vantagem. Aos 41 da etapa complementar, Diego Tavares chutou da direita e o goleiro Darley não conseguiu defender.