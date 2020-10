Sampaio Corrêa e CSA protagonizam o duelo da recuperação na Série B

Na tarde deste sábado, Sampaio Corrêa e CSA medem forças a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela 13ª rodada da Série B.

Como chegam



Com três jogos a menos que os rivais, o Sampaio Corrêa está na zona de rebaixamento da Série B, mas vem com um crescimento dentro de campo. Nos últimos cinco jogos são duas vitórias e apenas uma derrota. Diante do CSA, o técnico Léo Condé vai repetir o time pela primeira vez desde o começo do torneio.

Já o CSA está em plena recuperação. Após a saída do técnico Argel Fucs, o Azulão somou três vitórias consecutivas e deu um salto na classificação. Agora, a ordem é manter o ritmo e aparecer na metade de cima da tabela.

Prováveis Escalações:

Sampaio Corrêa: Gustavo; Luís Gustavo, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luís, Vinícius Kiss e Marcinho; Gustavo Ramos, Pimentinha e Caio Dantas.

CSA: Matheus Mendes; Diego Renan, Cléberson, Castán e Rafinha; Márcio Araújo, Geovane e Yago; Pedro Júnior, Rodrigo Pimpão e Paulo Sérgio.