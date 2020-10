Sampaio Corrêa pode completar 10 partidas com o melhor aproveitamento entre as Séries A e B

O Sampaio Corrêa vai a campo no próximo domingo enfrentar o Paraná, na

Vila Capanema, em busca da vitória que vai “coroar” uma ótima sequência de

resultados: 9 jogos de invencibilidade com aproveitamento de campeão, 77,77%. Tais números colocam o técnico Léo Condé com rendimento superior aos de Domenec, Sampaoli e Humberto Louzer, recém-cotado para assumir o Cruzeiro.

O campeonato não começou bem para o time de Maranhão, que foi atingido logo no início da competição pela contaminação em massa do coronavírus e teve seu elenco completamente desfalcado. Coincidência ou não, à medida em que os atletas foram se recuperando e o grupo voltou a jogar com a formação ideal, os resultados foram aparecendo e os números estão aí pra não deixar dúvidas: considerando os últimos 9 jogos, que são o período de invencibilidade do Sampaio, nenhum time na Série A ou B tem aproveitamento melhor que a Bolívia Querida.

Responsável pelo comando técnico do time, Léo Condé fala sobre o momento

do Sampaio na competição e comenta como a pandemia interferiu no rendimento da equipe.

– Realmente, a gente teve um início muito complicado na Série B. Isso nos

atrapalhou muito, nós estávamos sem peça de jogo, ao ponto das partidas precisarem ser canceladas. Depois que os atletas foram retornando, a

gente conseguiu de uma certa forma fazer uma preparação melhor. Claro que a partir do momento que a gente vai ganhando os jogos, o grau de confiança dos atletas também aumenta, o ambiente fica bom, tudo contribui. Nesse período, a gente também foi campeão do Campeonato Maranhense, e conseguimos sair da lanterna e o foco se tornou o G4. A equipe está adquirindo mais entrosamento, nós, da comissão técnica, conseguimos colocar nossas ideias de jogo no pouco tempo que temos no dia a dia. Acho que, com tudo isso, a gente conseguiu fazer essa boa retomada e atingir resultados tão expressivos nesses últimos 9 jogos – afirmou.

Diante do Paraná, o Sampaio terá em campo o vice-artilheiro da competição e a

oportunidade de se aproximar de vez do G4, já que a Bolívia Querida está a seis

pontos de distância do grupo de acesso. Condé se mostra consciente das

possibilidades que tem e reforça a importância de manter o ritmo de trabalho.

– Espero que a gente consiga manter por muito tempo esse bom momento que estamos vivendo e que o confronto contra o Paraná possa nos aproximar no grupo de acesso. Estamos encontrando um bom equilíbrio no estilo de jogo da equipe, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva, com o 6º melhor ataque da competição, e a 4ª melhor defesa. Claro que em algum momento pode vir a derrota, faz parte do futebol, mas que a gente possa postergar isso ao máximo e que o resultado ruim seja a exceção. Tenho muita confiança no trabalho que estamos desenvolvendo aqui, tanto pelos resultados quanto pelo rendimento dos atletas em campo, e acredito que, nesse ritmo de trabalho, podemos ir longe na temporada – completou.

Léo Condé está em sua segunda passagem pelo Sampaio Corrêa e acumula 56

partidas pelo time maranhense. No domingo, contra o Paraná, poderá atingir

uma excelente sequência de 10 jogos invicto com o melhor aproveitamento,

nesse mesmo intervalo, das Séries A e B.

ÚLTIMOS 9 JOGOS

(Dados de times com invencibilidade nesse mesmo período)

Flamengo: 6v, 1e, 2d

70,37%

Atlético-MG: 6v, 1e, 2d

70,37%

Chapecoense: 5v, 4e, 0d

70,37%

Sampaio Corrêa: 6v, 3e, 0d

77,77%