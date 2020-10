Sampaio Corrêa vence e retorna ao G2 da Taça Santos Dumont

O Sampaio Corrêa reencontrou o rumos da vitória nesta quarta-feira (14). Jogando no Alzirão, em Itaboraí, o galinho da serra derrotou o São Gonçalo por 2 a 0, pela sexta rodada da Taça Santos Dumont. Os gols foram marcados por Jorge Luiz e Alexandro. A partida foi válida pelo grupo B.

Com o resultado o time retornou ao G2 da competição, na segunda posição, com 12 pontos ganhos, um a menos que o líder Nova Iguaçu. Na próxima rodada, a última da primeira fase, a equipe enfrenta o Goytacaz, sábado (17), no Ary Oliveira e Souza, em Campos.

Jogo

O primeiro tempo começou com o Sampaio Corrêa buscando o gol, mas a defesa do São Gonçalo estava bem postada e não dava espaços. O time continuou persistindo e conseguiu abrir o placar com um golaço de Jorge Luiz, que foi carregando da intermediária, entrou na área, e tocou por cima do goleiro Douglas. No final do primeiro tempo Alexandro fez boa jogada pela esquerda e sofreu pênalti. Ele mesmo foi para cobrança e bateu com estilo: 2 a 0.

No segundo tempo o Sampaio continuou em cima e poderia ter ampliado, mas perdeu boas oportunidades com Fumaça e Alexandro. Douglas ainda salvou o que seria um golaço de Jefinho de fora da área. Após os 30min o São Gonçalo teve boas oportunidades, mas não conseguiu diminuir, mantendo o placar do primeiro tempo e dando números finais a partida.