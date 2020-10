Sampaio Corrêa vence o CSA e fica perto de deixar o Z4 da Série B

Pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa venceu o CSA por 1 a 0, no Castelão, em São Luís. Com o triunfo, a Bolívia Querida ficou mais perto de deixar a zona de rebaixamento da competição.

O gol que garantiu a vitória dos donos da casa foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 18 minutos, o lateral-direito Luís Gustavo cruzou na segunda trave e o atacante Gustavo cabeceou para abrir o placar.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa alcançou a 18ª colocação, com 11 pontos após 12 jogos. O Figueirense, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, possui 13 pontos, mas dois jogos a mais. Em 15º lugar, o CSA também está com 13 pontos.

Na terça-feira, o CSA recebe o o Figueirense no Rei Pelé, pela 14ª rodada da Série B. Dois dias depois, o Sampaio Corrêa vai enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão.

45+5′ | 2ºT | 1-0 ACABOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUU Fim de jogo no Castelão mais 3 pontos pra conta.#vumboraSampaio pic.twitter.com/dwEMuCSEck — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) October 3, 2020

Confira os resultados de todos os jogos das 16h30 deste sábado pela Série B:

Brasil de Pelotas 0 x 1 Chapecoense

Sampaio Corrêa 1 x 0 CSA