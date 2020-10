Sampaio tenta se afastar do Z-4 diante do ‘esfacelado’ Figueirense

No estádio Castelão, Sampaio Corrêa e Figueirense disputam jogo atrasado pela 4ª rodada da Série B, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Como chegam



Devido aos casos de Covid-19, o Sampaio Corrêa perdeu diversos jogos no início do torneio e agora começa a pagar a sua ‘dívida’. Apesar da diferencia dos confrontos, o time do Maranhão aparece na 14ª posição, com 17 pontos.

Se o time maranhense já sofreu por causa do vírus, agora é a vez do Figueirense, que tem 17 casos entre elenco e comissão técnica. Para entender o momento complicado, nem mesmo o técnico Elano, infectado com o Covid, viaja com o elenco.