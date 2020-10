Sampaoli barra contato de Corinthians com zagueiro Gabriel

Segundo divulgado pela Rádio Itatiaia nesta sexta-feira, além de Otero e Cazares, o zagueiro Gabriel teria entrado na mira do Corinthians. Contudo, a negociação com o jogador do Atlético-MG não chegou a acontecer, sendo barrada pelo próprio técnico Jorge Sampaoli.

Gabriel foi utilizado em apenas três jogos desde a chegada de Sampaoli ao Galo, no entanto o técnico argentino diz gostar do atleta e não autorizou a negociação. Bom motivo para a permanência de Gabriel passa pela dupla titular – Réver tem sofrido com lesões constantes e o paraguaio Junior Alonso está convocado para defender seu país, desfalcando o Atlético.

Gabriel é cria do próprio Galo e ganhou destaque em 2016. Ano passado foi emprestado e defendeu o Botafogo.