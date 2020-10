Sampaoli fala da tranquilidade do Galo em manter o estilo de jogo e da reação rápida após levar o gol

Sem apavorar, mantendo o plano de jogo. Esse é o Atlético-MG de Jorge Sampaoli, que mesmo quando a sua equipe sai atrás no placar, não altera a estratégia inicial de jogo, sempre buscando o gol.

O treinador argentino comentou que o Galo soube reagir rápido quando levou o gol de Benítez, após uma bola mal recuada por Réver. A calma de que poderia buscar o empate e depois a virada foi descrita por Sampaoli como um momento de maturação do time.

-É um momento muito importante do time, pois trata de defender uma ideia de jogo no ataque. Os jogadores fizeram a reposição muito rápida após o gol do Vasco. Em nenhum momento nos afetou(o gol sofrido) e não renunciamos a ideia do ataque. Essa equipe jovem está gostando de atacar- disse o argentino em sua coletiva.

Sampaoli ressaltou que mesmo com o placar adverso, o modo de atuar, sempre com foco no ataque deve ser mantido. E, foi o que aconteceu, com um time mineiro “amassando” o Vasco na maior parte do duelo deste domingo, no Mineirão.

-A ideia(de jogo deve ser mantida), fundamentalmente Eles nos golpearam e reagimos muito rápido. É importante ficar calmo e estar a todo tempo defendendo o argumento mais válido que tem o time, que é o ataque-completou.