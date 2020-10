Samsung Galaxy S21 tem imagens e data de lançamento vazadas

O Samsung Galaxy S21 (ou Galaxy S30) será lançado em janeiro de 2021, de acordo com o leaker Steve Hemmerstoffer, conhecido pelo seu perfil @OnLeaks, no Twitter.

De acordo com as informações divulgadas, a nova família de smartphones premium da marca deve chegar em três versões: Galaxy S30, Galaxy S30 Plus e Galaxy S30 Ultra. O modelo padrão terá uma tela flat de 6,2 polegadas com uma câmera frontal, enquanto o Ultra contará com display curvo entre 6,7 e 6,9 polegadas.

Ainda de acordo com o vazamento, a versão Ultra terá suporte para a S-Pen, mas não trará um slot próprio para guardar a caneta, uma exclusividade da linha Note.

Galaxy S30 padrão

Passando para o conjunto de câmeras traseiras, o modelo maior parece ter um módulo gigante, podendo abrigar até quatro lentes, incluindo uma periscópica.

O leaker aponta a data de lançamento para janeiro, o que seria uma antecipação no calendário tradicional da Samsung, que costuma anunciar novidades da família Galaxy S em fevereiro.

Suposto Galaxy S30 Ultra