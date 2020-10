Samsung lança seu primeiro robô 2 em 1 no Brasil que aspira e passa pano

É difícil de encontrar quem seja fã de tarefas domésticas. Geralmente, quanto mais facilitadas forem, melhor. Pensando nisso, a Samsung lançou no mercado brasileiro o POWERbot-E VR5000, robô 2 em 1 que aspira e passa pano ao mesmo tempo. A novidade pode ser controlada por smartphone, com o aplicativo SmartThings, ou controle remoto, que acompanha o produto, além de possuir um sistema de navegação inteligente para desviar de obstáculos e evitar quedas. Dessa maneira, não é preciso estar perto do aparelho para que o trabalho seja realizado.

De acordo com a fabricante, o dispositivo consegue aspirar o pó com alta potência de sucção e esfregar a sujeira, finalizando a limpeza com um pano úmido, com a liberação gradual de água. “Estamos diante de um processo de transformação de rotinas e de hábitos de consumo. Os consumidores querem cada vez mais produtos que englobem economia de tempo, conectividade e cuidados com a saúde. E a Samsung amplia seu portfólio de robôs inteligentes para justamente atender a essa demanda crescente”, explica Helbert Oliveira, diretor da Divisão de Digital Appliances da Samsung Brasil.

“Reunimos nosso DNA de inovação com alta performance de limpeza em um produto que revoluciona a forma de cuidar de casa”, complementa.

Sistema de navegação inteligente faz parte do produto.Fonte: Reprodução

Praticidade e personalização

Entre as especificações do lançamento, oito modos de limpeza estão disponíveis, sendo que alguns deles executam movimentos pré-determinados pelo usuário (Spot, Edge e Zig-Zag). O destaque vai para a função Auto, em que o trajeto é escolhido em função do ambiente. Autonomia também faz parte do POWERbot-E VR5000, cuja bateria, que aguenta até 150 minutos seguidos de funcionamento, conta com sistema inteligente de autorrecarregamento: o robô volta sozinho para a base assim que identifica que está ficando sem carga.

Para utilizá-lo, basta encaixar o pano, encher o compartimento de água e iniciar a limpeza. Seu saco coletor e filtro são laváveis, bastando pressionar um botão, remover os componentes e descartar os resíduos. Por fim, diferentes tipos de piso, como madeira, carpete, tapete e pisos frios, podem ser higienizados com o POWERbot-E VR5000.

De acordo com a Samsung, manutenção do robô é prática.Fonte: Reprodução

Com preço sugerido de R$ 3.299, já é possível encontrá-lo à venda na loja online da Samsung, custando, à vista, R$ 2.969,10.