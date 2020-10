Samuel estraga jantar e serve ‘torta de climão’ para Dionísio · .

A volta de Guiomar (Claudia Netto) movimentará a mansão dos Albuquerque em Flor do Caribe. Já na primeira noite, a mulher oferecerá um jantar aos pais de Ester (Grazi Massafera). Samuel (Juca de Oliveira) não se conterá e acabará insinuando que Dionísio (Sérgio Mamberti) era um nazista, azedando o banquete na novela das seis.

Uma “torta de climão” será servida no jantar oferecido por Guiomar a Samuel e Lindaura (Angela Vieira) na mansão dos Albuquerque. Ao notar um anel que Ester estará usando, a mãe de Alberto (Igor Rickli) acabará trazendo à tona um assunto dolorido para o personagem de Juca de Oliveira.

“Ester, esse anel, não tinha notado antes”, falará Guiomar, pegando a mão da nora para apreciar mais de perto a joia. “É aquele anel da vó Helga. O vovô fez questão que eu desse esse anel para a Ester”, explicará Alberto.

Dionísio aproveitará a deixa para dar uma leve provocada em Samuel. “Eu espero que você não tenha ficado aborrecido com esse meu presente para Ester. Afinal, eu imagino que deve ser o sonho de qualquer pai, sobretudo se ele é um joalheiro, fazer ele mesmo o anel de casamento da filha”, falará.

“Claro que não. Eu fiquei profundamente honrado, como fiquei impressionado com a beleza daquele anel. É engraçado, ele é muito parecido com outro anel que me lembro muito vagamente de ter visto com alguém da minha família. Veja só, Dionísio”, contará Samuel, insinuando que a joia pode ter sido roubada.

Assunto proibido

Ao tentar ignorar a acusação, Dionísio entrará em um assunto pior ainda. “Interessante, mas você certamente ainda tem familiares lá na Holanda”, perguntará o dono da casa.

“Familiares?”, indagará Samuel. Logo em seguida, Lindaura responderá no lugar do marido. “Não, seu Dionísio. Samuel não tem parentes vivos, nem na Holanda nem em nenhuma parte do mundo. Foram todos mortos na guerra pelos nazistas”, esclarecerá a avó de Samuca (Vitor Figueiredo).

Ao ver o desconforto de todos na mesa, Ester falará que é melhor mudar o rumo da conversa, já que o assunto mexe demais com seu pai. “É, Ester. Traz lembranças e feridas, seu Dionísio, que doem nele até hoje, sabe? O senhor não faz ideia. O senhor não faz ideia do que Samuel sofreu na guerra, por conta daquelas ideias tortas, sabe? Daqueles assassinos de uniforme”, acrescentará Lindaura.

Diante do silêncio de todos, ela tentará amenizar o clima. “Bom, felizmente todos foram derrotados”, salientará. “E, hoje, estão num lugar que sempre mereceram: na lata de lixo da história. Não é, Dionísio?”, provocará Guiomar, deixando o homem ainda mais insatisfeito com o assunto.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

