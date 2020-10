Samuel invade ‘castelo nazista’ e foge de cão raivoso; saiba quem · .

Samuel (Juca de Oliveira) arriscará o próprio pescoço atrás de indícios de que Dionísio (Sérgio Mamberti) colaborou com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) em Flor do Caribe. Durante um jantar na mansão dos Albuquerque, o ourives será pego no flagra por Alberto (Igor Rickli) enquanto revira as gavetas do milionário na novela das seis.

O marido de Lindaura (Angela Vieira) aproveitará o convite de Guiomar (Claudia Netto) para uma noite em família a fim de revirar o passado sombrio do antagonista de Sérgio Mamberti. Por trás da figura de um senhor bonachão, que fez fortuna com minas de sal, o bisavô de Samuca (Vitor Figueiredo) esconde o carrasco alemão Klaus Wagner.

O holandês, inclusive, servirá uma “torta de climão” no meio da confraternização ao afirmar que o anel de casamento da protagonista de Grazi Massafera é muito parecido com uma joia de sua mãe –a mulher foi uma das vítimas do Holocausto.

O vilão não morderá a isca, mas o joalheiro aproveitará a confusão para conhecer a casa ao lado do personagem de Vitor Figueiredo. Ele, aliás, aproveitará uma distração do menino para se enfurnar nos aposentos de Dionísio em busca de novas provas além da cruz de ferro do neto.

O cômodo, entretanto, será defendido com unhas e dentes por um “cão raivoso” nas cenas que serão exibidas a partir de sábado (10). O antagonista de Igor Rickli pegará o sogro com a boca na botija. “Samuel? O que o senhor está procurando aqui no quarto do meu avô?”, questionará o empresário.

Samuel (Juca de Oliveira) e Alberto (Igor Rickli)

Trauma de guerra

O veterano usará a própria idade como trunfo para escapar da saia justa. “Eu? Nada. Estava no quarto do Samuca, aí fui no banheiro. Na volta, eu me perdi. Olha que pateta. Sabe, eu tenho a impressão que fiquei um pouco zonzo com aquela conversa sobre a guerra na mesa e acabei perdendo o rumo”, mentirá.

“Meu sonho, eu queria tanto que esse momento aqui em casa fosse de confraternização, uma alegria para nossa família. Não queria que lhe trouxesse essas lembranças tristes”, lamentará o rapaz. “Nada, já passou. Eu só queria lhe pedir um favor”, insistirá o personagem de Juca de Oliveira.

O ancião implorará para que Alberto não comente nada com ninguém, principalmente com Ester. “Eu ia ficar muito envergonhado, e ela preocupada à toa. Não comente nada, por favor”, emendará Samuel.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

