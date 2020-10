Samuel revive horror da guerra e encara carrasco; saiba quem é · .

As lembranças do passado voltarão a atormentar Samuel (Juca de Oliveira) em Flor do Caribe. O ourives terá flashes dos tempos de guerra e recordará quem foi o carrasco de sua família. O pai de Ester (Grazi Massafera) contará na novela das seis da Globo que o homem que traiu seus pais e os entregou aos nazistas foi Dionísio Albuquerque (Sérgio Mamberti).

O senhor estará agitado em sua casa após relembrar de fatos do passado quando for amparado por Quirino (Ailton Graça) e Lindaura (Angela Vieira), que tentarão acalmá-lo. “O que te fez ficar assim tão agitado?”, perguntará o amigo de Samuel.

Lindaura oferecerá um remédio ao marido, mas ele se recusará e dirá que está bem, que não está sofrendo nenhum dos ataques que costuma ter. “Quirino, eu tive uma lembrança, muito mais terrível e reveladora do que a gente possa imaginar. Eu vou te contar”, dirá o veterano. “Não, Samuel. Pra que mexer com isso meu amor?”, perguntará Lindaura.

O homem insistirá que precisa falar. “Por favor, minha querida, por favor. Me deixa conversar com ele”, pedirá Samuel. Virando-se para o amigo, ele continuará seu relato.

“Por mais que eu evite lembrar, as imagens estão me invadindo, Quirino. E tudo tá ficando cada vez mais claro. Você lembra quando te contei que nós tivemos que mudar para um porão em Amsterdam, durante a guerra, para nós escaparmos dos nazistas?”, questionará o pai de Ester.

Quirino dirá que lembra e, em uma cena de flashback, Samuel narrará a história enquanto revive a lembrança da época. “Havia um homem, amigo dos meus pais, um amigo que prometeu conseguir passaportes para fugirmos da Europa para a América”, iniciará o senhor.

“O valor que ele cobrou por isso, os meus pais pagaram com joias. No entanto, esse homem, que se fingia de amigo, traiu a minha família e nos entregou aos nazistas. Eu havia esquecido totalmente o rosto dele. Eu só lembrava que meus pais o chamavam de ‘nosso amigo do Brasil’. Mas finalmente, eu consegui lembrar do rosto desse homem. Eu consegui lembrar do rosto que traiu a minha família.”

Quirino ficará apreensivo. “Meu Deus, não vai me dizer que era o…”, começará o pai de Juliano (Bruno Gissoni) a dizer, mas Samuel completará a frase por ele. “Dionísio Albuquerque, era ele! Era o homem que entregou a minha família aos nazistas”, contará Samuel.

Sombra do passado

Quirino e Lindaura ficarão espantados com a revelação, mas ainda assim restará dúvidas. “Samuel, você não tá imaginando demais não, meu amor?”, perguntará a avó de Samuca (Vitor Figueiredo).

Samuel continuará dizendo que era o avô de Alberto (Igor Rickli), que se lembrou do rosto dele e que tem quase certeza de que era Dionísio. “Samuel, se você tem quase certeza, você não pode afirmar que era o Dionísio”, observará Quirino.

“Era ele sim! Era ele, só podia ser ele. O anel que o Alberto tinha dado a Ester, me fez lembrar o anel que era da minha mãe. Claro, Quirino era o próprio anel da minha mãe. Tudo ficou tão claro. O Dionísio pegou o anel que era da minha mãe, as joias da família, que eram para nos salvar, e o que ele fez foi nos entregar aos nazistas. Foi isso que ele fez”, relatará Samuel entre lágrimas.

Lindaura, preocupada com o marido, encerrará a conversa e pedirá para Quirino ajudá-la a levar seu companheiro para o quarto.

