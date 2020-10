San Francisco 49ers anuncia a dispensa de recebedor três semanas após ser contratado

Durou pouco a passagem do recebedor Mohamed Sanu no San Francisco 49ers. Contratado por um ano em setembro, o jogador participou de três partidas com a equipe.

Nesse período, o recebedor, de 31 anos, participou de 40 snaps ofensivos e uma recepção de nove jardas. Depois do retorno do também recebedor Deebo Samuel, na derrota para o Philadelphia Eagles, no domingo (4), Sanu iria perder espaço na equipe que, no momento, possui, além de Samuel, Brando Aiyuk, Kendrick Bourne, Dante Pettis e Trent Taylor, que não participou da última partida dos 49ers.

Mohamed Sanu foi draftado pelo Cincinnati Bengals, em 2012, mas viveu o auge de sua carreira atuando pelo Atlanta Falcons, franquia pela qual defendeu durante o Super Bowl LI. No ano passado, o recebedor teve uma passagem sem destaque pelo New England Patriots.