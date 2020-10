San Francisco 49ers busca a terceira vitória seguida diante do Philadelphia Eagles; onde ver e aposta

O encerramento das partidas de hoje, na NFL, reserva o confronto entre San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles, no Levi’s Stadium, às 21h20 (de Brasília), na Califórnia. Os 49ers irão buscar a terceira vitória consecutiva depois de derrotar, fora de casa, New York Jets e New York Giants, respectivamente. Já o Philadelphia Eagles, perdedor nas duas primeiras semanas da temporada, busca o seu primeiro triunfo após empatar com o Cincinnati Bengals, por 23 a 23, no domingo (27).

Mais uma vez sem poder contar com o quarterback Jimmy Garoppolo, lesionado, o San Francisco espera que seu reserva imediato, Nick Mullens, possa apresentar desempenho semelhante ao da vitória contra os Giants. Na ocasião, o jogador completou 69% de seus passes, conseguiu 343 jardas e um touchdown, nem deixando transparecer que não atuava desde 2018. Para a partida contra os Eagles, o técnico Kyle Shanahan, poderá contar com os retornos do tight end George Kittle e o recebedor Deebo Samuel, reforçando o ataque contra uma defesa que permitiu 87 pontos, em três partidas. Entretanto, apesar da volta de Kittle e Samuel, o departamento médico dos 49ers segue cheio com as presenças do running back Raheem Mostert, o tight end Jordan Reed, os cornerbacks Emmanuel Moseley e Ahkello Witherspoon, o defensive end Dee Ford e o lineback Dre Greenlaw.

O Philadelphia Eagles entra no duelo contra o San Francisco 49ers cheio de dúvidas. Como será o desempenho do quarterback Carson Wentz diante da segunda melhor defesa da NFL contra o jogo de passes? Nas três primeiras partidas da equipe, Wentz foi interceptado seis vezes e nenhum recebedor da equipe possui mais de 150 jardas conectadas ou mais de dois TD’s na temporada. O técnico Doug Pederson sabe da importância de um triunfo contra os 49ers para, além de acabar com a pressão pela primeira vitória na temporada, manter a equipe embolada na classificação da NFC East, considerada a mais frágil da NFL.

Aposta

O San Francisco 49ers possui amplo favoritismo, com 77.9% de probabilidade de sair vencedor diante dos Eagles, segundo o Football Power Index, da ESPN.

Ficha do Jogo

San Francisco 49ers x Philadelphia Eagles

Semana 4 da NFL

Data: Domingo (4), 21h20

Local: Levi’s Stadium, Santa Clara, na Califórnia

Onde ver: ESPN e Game Pass da NFL