Sánchez rompe ligamento do joelho esquerdo e pode perder a temporada

Má notícia para a torcida do Santos. O meia uruguaio Carlos Sánchez teve constatado o rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Com isso, o uruguaio passará por cirurgia. O tempo de recuperação não foi estimado, mas o camisa sete deve perder o restante do ano.

Sánchez foi um dos destaques da equipe na vitória sobre o Olimpia, por 3 a 2, fora de casa, marcando um gol e dando uma assistência. Porém, ele acabou se machucando no segundo tempo e deu lugar a Alison.

O Santos desejou forças ao meio campista