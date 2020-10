Sánchez rompe o ligamento do joelho e desfalca o Santos por tempo indeterminado

O Santos divulgou na noite desta sexta-feira que foi constatado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo de Carlos Sánchez. A lesão faz com que o uruguaio desfalque a equipe por tempo indeterminado.

Sánchez comemora o primeiro gol do Santos na goleada Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press

O problema no ligamento constatado no meia costuma exigir um longo tempo de recuperação dos atletas.

Dessa forma, a tendência é que o camisa 7 perca boa parte do restante da temporada.

Sánchez sofreu a lesão no início do segundo tempo da vitória do Santos sobre o Olimpia-PAR, pela Libertadores, na última quinta-feira. O jogador teve que ser substituído por Alison aos 11 minutos da etapa final do confronto contra os paraguaios.

Assim, Cuca já não poderá contar com Sánchez no próximo compromisso do time, que visita o Goiás, no domingo, às 18h15, pelo Campeonato Brasileiro.