Sandra Oh afirma que não voltaria para o elenco de Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy, apesar de ser uma série tão querida ao redor do mundo inteiro, já sofreu grandes críticas por ter perdido tantos nomes do elenco conforme as temporadas foram passando. Dos personagens originais, advindos do primeiro episódio, são poucos os que sobraram. Entre os mais queridos está a Doutora Cristina Yang, interpretada por Sandra Oh, que deixou Grey’s Anatomy em 2014.

Há seis anos, a atriz sempre é questionada durante as entrevistas sobre a mesma coisa: será que Sandra Oh teria vontade de voltar para a série e reprisar o seu icônico papel, ou até mesmo fazer uma aparição mínima durante o último episódio de Grey’s Anatomy?

Desde então, a resposta tem sido sempre a mesma: não.

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Entenda a decisão de Sandra Oh

Em uma entrevista dada ao ET Canada, em 2020, quando questionada sobre esse retorno, a resposta continuou sendo “não”, mas Sandra Oh demonstrou certo agradecimento, reforçando que é uma honra os fãs terem gostado tanto de sua personagem ao ponto de insistirem para ela voltar mesmo depois de seis anos.

No entanto, como ela mesma disse na entrevista, sua carreira está rumando para caminhos diferentes agora. Ela é a protagonista de Killing Eve, ao lado de Jodie Comer, e a série é um completo sucesso, rendendo a ela um Globo de Ouro como Melhor Atriz em Série Dramática no ano de 2019.

Devido a essas mudanças, fica mais fácil compreender a resposta de Sandra Oh. Cristina Yang foi, definitivamente, uma das melhores personagens de Grey’s Anatomy, mas agora temos que aproveitar a presença de Oh em Killing Eve, no auge de sua atuação.